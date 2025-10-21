Cina | a Liuyang Guinness World Record con spettacolo pirotecnico di 15.947 droni

Uno splendido spettacolo pirotecnico con quasi 16.000 droni ha illuminato il cielo notturno sopra la citta’ di Liuyang, nella provincia centrale cinese dello Hunan. La citta’ ha stabilito un nuovo Guinness World Record con questo straordinario spettacolo pirotecnico con droni. Cliccate per scoprire questo spettacolo coinvolgente e romantico. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma664129066412902025-10-21cina-a-liuyang-guinness-world-record-con-spettacolo-pirotecnico-di-15-947-droni Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: a Liuyang Guinness World Record con spettacolo pirotecnico di 15.947 droni

Altri contenuti sullo stesso argomento

Quasi 16.000 droni sincronizzati dall'intelligenza artificiale hanno illuminato il cielo di Liuyang in Cina, stabilendo il nuovo record per la più grande immagine luminosa aerea Vai su Facebook

#CINA Fuochi d'artificio e ben 16.000 droni hanno creato uno spettacolo meraviglioso ieri sera a Liuyang, nello Hunan. - X Vai su X

Cina: nonno gamer 88enne vince il record come "vlogger di videogiochi" più anziano - Giocare ai videogiochi non ha età e persino creare contenuti social su di essi ormai non ha limiti di tempo. tgcom24.mediaset.it scrive

Cina, nuovo record Guinness: 11.787 droni illuminano il cielo di Chongqing - Nella città di Chongqing, in Cina, è stato stabilito un nuovo record mondiale per lo spettacolo aereo con droni: ben 11. Secondo la7.it

Spettacolo di fuochi d’artificio e droni rischia di trasformarsi in tragedia: pioggia di rottami in fiamme sulla folla urlante. E scoppia un incendio VIDEO - Durante uno show di fuochi d’artificio e droni al "Sky Theater" di Liuyang, in Cina, enormi scintille sono cadute dal cielo causando un piccolo incendio, subito spento dai vigili del fuoco. Come scrive ilgazzettino.it