Cilento Sud dalla Regione al via il Masterplan | 20 milioni per il futuro sostenibile del territorio

Dal mare di Pollica ai borghi di Montecorice e Centola, il Cilento meridionale guarda al futuro con un progetto comune: il Masterplan Cilento Sud. Con la Deliberazione n. 670 del 30 settembre 2025, la Regione Campania ha approvato lo stanziamento dei primi 20 milioni di euro a valere sul PR Campania Fesr 2021–2027, destinati a garantire la copertura finanziaria degli interventi prioritari del piano, elaborato e presentato dai Comuni dell’area costiera del Cilento meridionale. Prende forma una strategia che unisce innovazione, tutela del paesaggio e valorizzazione delle comunità locali, premiando il lavoro di squadra di chi ha scelto di unire visioni e strategie per un futuro sostenibile e condiviso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

