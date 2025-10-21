Cilento Sud dalla Regione al via il Masterplan | 20 milioni per il futuro sostenibile del territorio

Dal mare di Pollica ai borghi di Montecorice e Centola, il Cilento meridionale guarda al futuro con un progetto comune: il Masterplan Cilento Sud. Con la Deliberazione n. 670 del 30 settembre 2025, la Regione Campania ha approvato lo stanziamento dei primi 20 milioni di euro a valere sul PR Campania Fesr 2021–2027, destinati a garantire la copertura finanziaria degli interventi prioritari del piano, elaborato e presentato dai Comuni dell’area costiera del Cilento meridionale. Prende forma una strategia che unisce innovazione, tutela del paesaggio e valorizzazione delle comunità locali, premiando il lavoro di squadra di chi ha scelto di unire visioni e strategie per un futuro sostenibile e condiviso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Argomenti simili trattati di recente

Venerdì 24 ottobre Crazy Bar Start ore 21.00 @fanpiùattivi Eventi in Campania Regione Campania FITP Campania Sagre ed eventi nel Cilento Antonino Ferrara Campania E20 Campania Turismo Giornale del Cilento Cilento D'amare Cilento Post Enzo Ferrar Vai su Facebook

AREE INTERNE DEL CILENTO: DALLA REGIONE CAMPANIA CIRCA SESSANTA MILIONI DI EURO PER LE STRADE - X Vai su X

Masterplan Cilento Sud: via libera ai primi 20 milioni di euro per gli interventi strategici - La Regione Campania finanzia la prima fase del piano di sviluppo condiviso dai 13 comuni del Cilento meridionale ... Come scrive msn.com

MASTERPLAN CILENTO SUD, FIRMATO IL PROTOCOLLO TRA REGIONE E COMUNI - È stato sottoscritto questa mattina a Palazzo Santa Lucia il Protocollo d'Intesa relativo al Masterplan per la rigenerazione e valorizzazione del Litorale Cilento Sud, alla presenza del ... Si legge su regione.campania.it

Castelnuovo Cilento, la Dieta Mediterranea in Corea del Sud - Laboratori pratici, show cooking e seminari dedicati alla cucina cilentana saranno al centro della missione in Corea del Sud che vedrà protagonisti studenti e ... Come scrive ansa.it