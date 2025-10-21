ciclocross gualtieri e gariboldi secondi sullo zoncolan

Dalla strada al fango e sabbia, neve e ghiaccio del ciclocross. L’attività del fuori strada è iniziata con il Giro delle Regioni a più prove e con le gare del calendario internazionale. Un nuovo scenario si apre dunque ai ciclisti brianzoli che domenica scorsa, sul Monte Zoncolan in provincia di Udine, hanno dato sfogo alle prime sfide della stagione 2025-2026. È il caso del giovane monzese Matteo Jacopo Gualtieri che nella prova della categoria allievi di secondo anno ha sfiorato subito la vittoria chiudendo in seconda posizione alle spalle di Simone Gregori della formazione DP66 Pinarello. Gualtieri (CX Devo Academy) ha fatto tesoro della sua esperienza e determinazione riuscendo a mantenersi sulla ruota del goriziano Gregori per poi cedere in dirittura d’arrivo alla velocità del suo avversario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

