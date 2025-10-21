Ciclismo | trionfale chiusura per il pratese Cataldo nel Giro di Serbia
Prato, 21 ottobre 2025 - Trionfale finale di stagione per il pratese Lorenzo Cataldo del Team Gragnano Sporting Club, sodalizio lucchese catalogato come formazione Continental. Cataldo nel Giro di Serbia Open, breve gara a tappe, ha dato spettacolo sino dalla prima giornata che prevedeva due semitappe quando ha centrato il successo nella seconda con uno sprint vigoroso e possente che non ha concesso scampo agli avversari. Il giorno successivo Cataldo si è ripetuto nella prodezza ed oltre alla vittoria di tappa ha conquistato anche il primo posto nella classifica generale. Domenica nella giornata conclusiva dalla località di Jagodina a Krusevac, il pratese doveva difendere la maglia di leader cosa che ha fatto in maniera brillante e autorevole oltre a sfiorare nuovamente il successo di tappa essendo giunto secondo nello sprint preceduto dall’atleta di casa il serbo Mihajlo Stolic. 🔗 Leggi su Lanazione.it
