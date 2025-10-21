Ciclismo su pista le speranze di medaglia dell’Italia | donne agguerrite rinnovamento in campo maschile

Oasport.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto pronto per i Mondiali di ciclismo su pista che scattano a Santiago, in Cile, domani. La nazionale italiana si presenta all’appuntamento molto rinnovata, soprattutto in campo maschile, con diverse assenze di lusso, ma non mancano le aspettative di medaglia. Legate soprattutto alle donne ovviamente: ci si presenta con le campionesse olimpiche della madison, Vittoria Guazzini e Chiara Consonni, ma anche con le campionesse d’Europa dell’inseguimento a squadre in carica. Martina Fidanza poi, oltre a dar manforte al quartetto, si cimenterà anche nello scratch, dove spesso e volentieri si è regalata gioie. 🔗 Leggi su Oasport.it

ciclismo su pista le speranze di medaglia dell8217italia donne agguerrite rinnovamento in campo maschile

© Oasport.it - Ciclismo su pista, le speranze di medaglia dell’Italia: donne agguerrite, rinnovamento in campo maschile

Scopri altri approfondimenti

ciclismo pista speranze medagliaCiclismo su pista, un’Italia rinnovata e con tanti talenti ai Mondiali 2025. Attesa per Sierra, Stella, Favero e Giaimi - Un veterano alla guida di una selezione ricca di giovani talenti, tutti da scoprire. Segnala oasport.it

Ciclimo, Mondiali juniores su pista: altro oro per Matilde Cenci, l'Italia chiude prima nel medagliere! - La 17enne vicentina (compirà 18 anni il 14 novembre) è la stella indiscussa di questi Mondiali: per lei, oltre alle tre maglie iridate (Team Sprint, Km e Keirin), anche la medaglia di bronzo nella ... corrieredellosport.it scrive

Ciclismo, Toscana splendida su pista. Due titoli italiani e due argenti - Noto (Siracusa), 8 ottobre 2025 – Sulla pista siciliana di Noto in provincia di Siracusa la Toscana è splendida protagonista nei campionati italiani juniores. Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Ciclismo Pista Speranze Medaglia