Ciclismo su pista le speranze di medaglia dell’Italia | donne agguerrite rinnovamento in campo maschile

Tutto pronto per i Mondiali di ciclismo su pista che scattano a Santiago, in Cile, domani. La nazionale italiana si presenta all’appuntamento molto rinnovata, soprattutto in campo maschile, con diverse assenze di lusso, ma non mancano le aspettative di medaglia. Legate soprattutto alle donne ovviamente: ci si presenta con le campionesse olimpiche della madison, Vittoria Guazzini e Chiara Consonni, ma anche con le campionesse d’Europa dell’inseguimento a squadre in carica. Martina Fidanza poi, oltre a dar manforte al quartetto, si cimenterà anche nello scratch, dove spesso e volentieri si è regalata gioie. 🔗 Leggi su Oasport.it

