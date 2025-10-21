Ciclismo su pista le speranze di medaglia dell’Italia | donne agguerrite rinnovamento in campo maschile
Tutto pronto per i Mondiali di ciclismo su pista che scattano a Santiago, in Cile, domani. La nazionale italiana si presenta all’appuntamento molto rinnovata, soprattutto in campo maschile, con diverse assenze di lusso, ma non mancano le aspettative di medaglia. Legate soprattutto alle donne ovviamente: ci si presenta con le campionesse olimpiche della madison, Vittoria Guazzini e Chiara Consonni, ma anche con le campionesse d’Europa dell’inseguimento a squadre in carica. Martina Fidanza poi, oltre a dar manforte al quartetto, si cimenterà anche nello scratch, dove spesso e volentieri si è regalata gioie. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
La stagione su strada si è appena conclusa, ma il grande ciclismo prosegue con i Mondiali su Pista di #Santiago2025 Vai su Facebook
Mondiali di Ciclismo su Pista 2025, 19 Azzurri convocati: obiettivo podio https://ilfaroonline.it/2025/10/16/mondiali-di-ciclismo-su-pista-2025-19-azzurri-convocati-obiettivo-podio/620827/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X
Ciclismo su pista, un’Italia rinnovata e con tanti talenti ai Mondiali 2025. Attesa per Sierra, Stella, Favero e Giaimi - Un veterano alla guida di una selezione ricca di giovani talenti, tutti da scoprire. Segnala oasport.it
Ciclimo, Mondiali juniores su pista: altro oro per Matilde Cenci, l'Italia chiude prima nel medagliere! - La 17enne vicentina (compirà 18 anni il 14 novembre) è la stella indiscussa di questi Mondiali: per lei, oltre alle tre maglie iridate (Team Sprint, Km e Keirin), anche la medaglia di bronzo nella ... corrieredellosport.it scrive
Ciclismo, Toscana splendida su pista. Due titoli italiani e due argenti - Noto (Siracusa), 8 ottobre 2025 – Sulla pista siciliana di Noto in provincia di Siracusa la Toscana è splendida protagonista nei campionati italiani juniores. Segnala lanazione.it