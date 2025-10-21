Firenze,21 ottobre 2025 – L’umbro Mattia Gagliardoni Proietti tesserato in Toscana per il Team Franco Ballerini Lucchini Energy, è risultato il primo assoluto nella classifica juniores di rendimento 2025. Il Team Vangi Il Pirata di Calenzano invece ha dominato tra le società con 20 vittorie, prima società per punteggio in campo nazionale, per la gioia e soddisfazione del suo presidente Fabrizio Vangi e di tutto lo staff tecnico della società fiorentina. Gagliardoni Proietti ha confermato le sue eccellenti doti con un’attività che ha privilegiato molti degli impegni più importanti del calendario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo: Gagliardoni Proietti primo nella classifica di rendimento juniores