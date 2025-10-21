Ciclismo Baudin sul dominio di Pogacar | Uccide le gare e questo sport
Roma, 21 ottobre 2025 - Chi vince festeggia, chi perde spiega, diceva Julio Velasco, il fuoriclasse della panchina della pallavolo: nel ciclismo a questa voce è da inglobare Tadej Pogacar, il dominatore degli ultimi anni che divide. Sia gli appassionati che i suoi colleghi. Le dichiarazioni di Baudin su Pogacar. Nel secondo ambito rientra Alex Baudin, un nome che non dirà molto ai più ma che in queste ore, tramite i microfoni di Dicodusport, dice la sua sull'egemonia dello sloveno, nel 2025 vincitore per ben 20 volte e lo fa partendo da un bilancio personale. "Quest'anno, purtroppo, il mio programma è stato molto simile a quello di Pogacar. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
