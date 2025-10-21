Ciclabile sulla Greve Un altro mese di lavori

Percorso ciclabile lungo via Allende, un altro mese di passione. E' stata chiesta la proroga fino al 17 novembre per i lavori in corso lungo l'argine della Greve per la realizzazione del collegamento ciclabile tra piazza Matteotti e la scuola Dino Campana. L'intervento ha lo scopo di integrare il sistema della rete ciclabile cittadina, connettendo una piazza storica alla passerella pedonale sulla Greve, garantendo un collegamento diretto con il quartiere di San Giusto. La parte della pista che attraverserà via Allende sarà realizzata in parte sulla carreggiata e in parte nelle aree verdi. La porzione che correrà sulla strada sarà delimitata da appositi cordoli gialli certificati per le ciclabili, mentre per quella nelle aree verdi verrà impiegato materiale drenante, in modo da non modificare la permeabilità del suolo.

