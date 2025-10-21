Cicerelli come Beckham! Segna una punizione assurda a Donnarumma
Nel big match della decima giornata di Serie C, il Catania si supera per 2-0 sulla Salernitana. I rossazzurri trovano il vantaggio al 38’, grazie a una splendida punizione di Emanuele Cicerelli, che dai 30 metri infila Donnarumma (fratello maggiore di Gigio) con un tiro preciso all’incrocio dei pali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Segna Theo, ma niente orologio: l'Al Hilal passa dal 3-0 al 3-3. Retegui gol su punizione - Il francese aveva segnato il suo primo gol in Saudi Pro League, aprendo le marcature del big match dopo 12 minuti con una ... Da tuttomercatoweb.com