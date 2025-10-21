Cibo e parole Siete pronti a rinunciare ai veggie burger?

Mentre l’Europa discute se vietare i nomi meat sounding ai prodotti vegetali, vale la pena chiederci: davvero i consumatori non sanno più cosa stanno mangiando?. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Cibo e parole. Siete pronti a rinunciare ai veggie burger?

Altri contenuti sullo stesso argomento

Parole in tavola. Storie di cibo, territorio e sostenibilità è la rassegna di Piana del Cibo e Foodclic che promuove la cultura alimentare. Primo appuntamento giovedì 13 marzo alle 17.30 al polo culturale Artèmisia di Tassignano, per la presentazione del “N Vai su Facebook

Bergamasca e cittadina del mondo, classe 1991. Da sempre a caccia delle esperienze enogastronomiche più autentiche che adora documentare e raccontare proprio p… - È di poche settimane fa la notizia che il Parlamento Europeo ha approvato un emendamento che mira a vietare l’uso di termini legati alla carne (come ad esempio burger, bistecca o salsiccia) per prodot ... Segnala ecodibergamo.it

Non siete pronti per la prova costume? Sfruttate il “crunch effect” - Uno studio condotto da un gruppo di ricercatori della Brigham Young ... Da 105.net