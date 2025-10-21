Cibi scadenti nelle scuole comunali a Salerno Santoro Lega | Urge cambiare farò blitz a sorpresa

Salernotoday.it | 21 ott 2025

"Giungono segnalazioni da parte dei genitori degli alunni delle scuole di Salerno sui cibi. Pare che siano scadenti in alcune mense scolastiche. Questo è inaccettabile". Lo denuncia il consigliere comunale della Lega di Salerno Dante Santoro che annuncia: "Verificherò io stesso quanto denunciato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

