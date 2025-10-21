Cibi scadenti nelle scuole comunali a Salerno Santoro Lega | Urge cambiare farò blitz a sorpresa
"Giungono segnalazioni da parte dei genitori degli alunni delle scuole di Salerno sui cibi. Pare che siano scadenti in alcune mense scolastiche. Questo è inaccettabile". Lo denuncia il consigliere comunale della Lega di Salerno Dante Santoro che annuncia: "Verificherò io stesso quanto denunciato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Scopri altri approfondimenti
“Condizioni di lavoro al limite dello sfruttamento e cibi scaduti”. L’inciesta di FarWest su Autogrill continua #farwest Credits: Raiplay/Farwest - facebook.com Vai su Facebook
Dopo la prima parte della nostra inchiesta su Autogrill molti dipendenti si sono fatti avanti per raccontarci altre storie su cibi scaduti e condizioni di lavoro critiche #FARWEST ora su #Rai3 http://bit.ly/RAI3diretta - X Vai su X
"Cibi sani nelle mense a scuola". Il Comune entra nel Bio-distretto - San Lazzaro nel bio distretto per diffondere la cultura del cibo e del territorio nelle mense scolastiche. Scrive ilrestodelcarlino.it
Nidi e scuole per l’infanzia aperte a luglio. Calendario prolungato per le comunali - Le scuole comunali di Arezzo prolungano le attività ludico ricreative fino a luglio e l'orario fino alle 17. lanazione.it scrive
Coldiretti vara il Manifesto di Udine, cibi sani a scuola - Stop ai distributori automatici nelle scuole pieni di cibi spazzatura, più cibo a chilometro zero nelle mense dei bambini, una strategia nazionale contro l'obesità infantile, un patto con le famiglie ... Si legge su ansa.it