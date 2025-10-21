ciak a pistoia la sala maggiore diventa set per il nuovo film di giovanni veronesi

Pistoia, 21 ottobre 2025 - Ciak a Pistoia e non in un luogo qualunque, bensì nella Sala Maggiore del Palazzo comunale, che questa mattina si è trasformata in un set cinematografico. Tra affreschi trecenteschi, lapidi marmoree e il celebre sedile ligneo dei fratelli Mati, la sala più rappresentativa della storia civica pistoiese ha accolto luci, telecamere, troupe e attori per le riprese di un nuovo progetto cinematografico: il film “Dio ride” (titolo provvisorio) di Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando. L’antico spazio medievale del Palazzo comunale, dove un tempo si riunivano il Consiglio dei Priori e il Gonfaloniere di Giustizia, ha offerto, dunque, in queste ore, uno spettacolo insolito e suggestivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

