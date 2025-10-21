Ciacci Lega | Lavori fermi per il nuovo nido di Ripacorbaria a Manoppello a rischio i 4 milioni del pnrr

21 ott 2025

Un cantiere fermo e quindi niente lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido e la nuova scuola dell’infanzia nella frazione Ripacorbaria di Manoppello. La denuncia arriva dalla Lega di Manoppello e in particolare dal coordinatore Daniele Ciacci che lancia l’allarme sul rischio di perdere i. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

