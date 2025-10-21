christian bale svela il primo film capolavoro che mostrerebbe ai bambini

Tra i tanti titoli della sua carriera, Christian Bale definisce un'opera di Hayao Miyazaki un "capolavoro" e il primo film perfetto che mostrerebbe ai bambini. Abituato a ruoli oscuri e tormentati, Christian Bale sorprende quando parla del film che consiglierebbe ai più piccoli. Non si tratta di un suo titolo, ma di un gioiello d'animazione giapponese: Il castello errante di Howl, l'incanto firmato Studio Ghibli e diretto da Hayao Miyazaki. Christian Bale e il suo "capolavoro" In un recente incontro riportato da Discussing Film, Christian Bale ha risposto a una domanda curiosa: quale film del suo percorso artistico consiglierebbe ai bambini? L'attore, celebre per la trilogia di Christopher Nolan dedicata al Cavaliere Oscuro, non ha esitato: "Il castello errante di Howl". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

