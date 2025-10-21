Bologna, 21 ottobre 2025 – Choc in zona stazione: un giovane tenta di rapire una neonata, che era in un passeggino, i genitori danno l’allarme ed evitano il peggio. La polizia ha arrestato un giovane che avrebbe cercato di sottrarre la bimba di pochi mesi da un passeggino. Il fatto è successo domenica pomeriggio in via Carracci, poco lontano dalla stazione ferroviaria di Bologna. Attimi di panico. A quanto si apprende, la piccola era con i genitori che, insieme ad altri passanti, hanno evitato il tentativo dell'uomo di afferrare la neonata dal passeggino e hanno dato l'allarme immediato alla polizia, mentre il giovane si è dato alla fuga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Choc in zona stazione: tenta di rapire neonata dal passeggino