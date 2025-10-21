Choc a Palagonia e Scandicci donne sequestrate e abusate | raggiri trappole e violenze

Due nuovi casi di violenza contro le donne scuotono il Paese. A Palagonia (Catania) i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un uomo di 60 anni con l’accusa di sequestro di persona e violenza sessuale ai danni di una donna romena di 44 anni, residente nel Messinese. La vittima aveva risposto a un annuncio online che offriva un lavoro come badante per anziani e si era recata presso l’abitazione dell’uomo per discutere i termini dell’impiego. Già dai primi momenti, la donna aveva sospettato qualcosa di strano, notando l’assenza della presunta anziana da accudire e la presenza di lattine di birra abbandonate. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

