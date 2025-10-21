L’Inter batte il Union Saint-Gilloise 4-0 per la terza giornata della fase a gironi della Champions. a Sky ha parlato l’allenatore dei nerazzurri Cristian Chivu a cui è stato chiesto del prossimo impegno contro il Napoli di sabato dopo la sconfitta rimedita dagli uomini di Conte contro il Psv per 6-2 La risposta di Chivu. «Nella vita ho imparato una cosa, quando si vince una partita di godersela, di non pensare alla prossima perché non è mai scontato vincere. Ora sto pensando alla partita di stasera» L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Chivu sulla sfida col Napoli: «Nella vita ho imparato a godermi le vittorie perché non sono scontate»