Chivu sta vivendo un momento da sogno ma continuerà a filare tutto liscio ancora per tanto? Gli scenari possibili
Inter News 24 Chivu sta sorprendendo tutti, con un andamento sopra ad ogni pronostico. La domanda, però, sorge spontanea: fino a quando continuerà ad essere tutto rose e fiori?. L’Inter di Cristian Chivu ha superato una sbandata iniziale ed è ora in serie positiva, con sei vittorie consecutive tra Serie A e Champions League. La squadra nerazzurra punta alla settima vittoria consecutiva, ma dovrà affrontare una sfida impegnativa in Belgio contro l’ Union Saint-Gilloise. Tuttavia, l’incontro arriva in un momento delicato, nel mezzo di due trasferte molto difficili, quella di Roma e quella di Napoli in programma sabato. 🔗 Leggi su Internews24.com
