Chivu | La mia Inter ha il fuoco dentro gruppo top Il Napoli? Godiamoci il 4-0

L'allenatore nerazzurro ha parlato così dopo la vittoria contro il Saint Gilloise: "Sono stati bravi a mettersi alle spalle le delusioni dell'anno scorso e a ripartire". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chivu: "La mia Inter ha il fuoco dentro, gruppo top. Il Napoli? Godiamoci il 4-0..."

