Chivu Inter il confronto con Inzaghi e il differente minutaggio concesso alle seconde linee | i numeri

Inter News 24 e le differenze con lo scorso anno. Prime sette giornate di campionato archiviate ed è tempo di tracciare un primo bilancio per l’ Inter targata Cristian Chivu. Un’analisi interessante arriva da Sky Sport, che ha messo a confronto i numeri attuali della Beneamata con quelli registrati nello stesso periodo della scorsa stagione, quando in panchina sedeva Simone Inzaghi. Il risultato? Un leggero, ma significativo, passo avanti. Un avvio leggermente migliore. I dati parlano chiaro: dopo sette turni, l’Inter di Chivu ha raccolto 15 punti, uno in più rispetto ai 14 dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, il confronto con Inzaghi e il differente minutaggio concesso alle seconde linee: i numeri

