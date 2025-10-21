Chivu è l’uomo in più di questa Inter rinata Il merito è quasi tutto del tecnico romeno Il motivo

Inter News 24 Chivu, contro ogni aspettativa, sta disputando una grande stagione sulla panchina dell’Inter. L’analisi sul suo operato fino ad ora. Dopo un avvio di stagione difficile, con due sconfitte contro Juventus e Udinese, l’Inter sembra aver trovato finalmente la giusta marcia. Il merito di questa rapida ripresa è anche del suo allenatore, Cristian Chivu, che in soli 36 giorni ha trasformato la squadra, portandola a una serie di sei vittorie consecutive tra Serie A e Champions League. La svolta mentale voluta da Chivu. Il vero cambiamento, tuttavia, non si limita ai numeri. È la trasformazione mentale della squadra a colpire, con l’ Inter che appare ora più dinamica, motivata e pronta a lottare su ogni pallone. 🔗 Leggi su Internews24.com

