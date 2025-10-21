Chivu a Sky | Bonny in panchina in vista del Napoli? Vi spiego la mia scelta in attacco meritano tutti!

Inter News 24 L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha rilasciato alcune dichiarazioni poco prima del match di Champions League contro l’Union SG. Intervenuto nel corso del prepartita di Union SG Inter, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha presentato la sfida del 3° turno di Champions League. Le sue parole ai microfoni di Sky Sport. I MOTIVI DIETRO LE SCELTE DI FORMAZIONE, SOPRATTUTTO IN ATTACCO – « Un po’ tutto, il fatto che si gioca dopo 72 ore ma anche perché Pio ha dimostrato di saperci stare e dare il suo contributo alla squadra. Meritano tutti di giocare, poi le scelte sono difficili da fare davanti, tutti e 4, anche Marcus quando sta bene. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu a Sky: «Bonny in panchina in vista del Napoli? Vi spiego la mia scelta, in attacco meritano tutti!»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

CdS - #Chivu sceglie #Bonny-#Esposito: la probabile formazione - X Vai su X

SARÀ LA PRIMA PER LA COPPIA BONNY-ESPOSITO Chivu ci pensa - facebook.com Vai su Facebook

Sacchi: «Serie A, è rivoluzione! Chivu ha fatto bene a Parma e ora fa bene all’Inter. E poi c’è questo Bonny che…» - Il commento dell’ex allenatore Arrigo Sacchi commenta così la bagarre in vetta alla ... Da msn.com

Inter, Bonny l'ultima scommessa vinta da Chivu, il rumeno ha cancellato il fantasma di Inzaghi - L'Inter di Chivu che funziona ha il volto delle sue riserve, come Bonny che ha aiutato il giovane allenatore a cancellare il passato e Simone Inzaghi. Lo riporta sport.virgilio.it

Bonny decide Roma-Inter, chi è l'attaccante francese: età, altezza, carriera e feeling con Chivu - L'attaccante francese è stato schierato titolare contro la Roma, vista l'assenza del connazionale Thuram e ha ... Scrive ilmessaggero.it