Chiuso il casello autostradale di Valmontone tutte le informazioni

Disagi in vista per gli automobilisti e i pendolari che transitano sull'Autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto che attraversa il territorio ciociaro. Per consentire l'avanzamento dei lavori di installazione delle barriere antirumore, un intervento fondamentale nell'ambito del risanamento. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Scopri altri approfondimenti

CASELLO CHIUSO Dalle ore 22 di questa sera, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza. #lattacco #autostradaA16 #candela #napoli #canosa Vai su Facebook

#a14, chiuso stanotte in entrata (verso Ancona) il #casello di #fermo - X Vai su X

Caos traffico nel Basso Varesotto, il casello di Gallarate sarà chiuso solo da dicembre - Un problema nato dalla chiusura dello svincolo della superstrada 336, ma che si teme possa diventare ancora più impattante con la chiusura del casello A8 per dieci mesi. Segnala varesenews.it

Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate - La limitazione della rampa di accesso alla superstrada ha creato un sovraccarico che impatta su tutta l'area. Riporta varesenews.it