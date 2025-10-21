Chiuso di nuovo il Lucky Bar a Milano per episodi di violenza minacce e droga | pugno di ferro del Questore

Sospesa per 15 giorni la licenza del Lucky Bar di Milano: il locale era frequentato da pregiudicati e teatro di liti e violenze. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Chiuso di nuovo il Lucky Bar a Milano per episodi di violenza, minacce e droga: pugno di ferro del Questore

Leggi anche questi approfondimenti

Il valico di Rafah è stato di nuovo chiuso. Una notizia che cambia versione di giorno in giorno, ma sembra arrivare da lontano, da una storia che continua a non trovare pace. Gaza resta un territorio sospeso, dove ogni confine diventa una ferita aperta. Nel 195 - facebook.com Vai su Facebook

Troppi litigi (e clienti con precedenti), il questore chiude un bar di Milano - Il bar in zona Forlanini è stato chiuso nella giornata di lunedì 20 ottobre e dovrà restare chiuso per 15 giorni ... Segnala milanotoday.it