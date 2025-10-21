Chiuso di nuovo il Lucky Bar a Milano per episodi di violenza minacce e droga | pugno di ferro del Questore

Notizie.virgilio.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sospesa per 15 giorni la licenza del Lucky Bar di Milano: il locale era frequentato da pregiudicati e teatro di liti e violenze. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

chiuso di nuovo il lucky bar a milano per episodi di violenza minacce e droga pugno di ferro del questore

© Notizie.virgilio.it - Chiuso di nuovo il Lucky Bar a Milano per episodi di violenza, minacce e droga: pugno di ferro del Questore

Leggi anche questi approfondimenti

chiuso nuovo lucky barTroppi litigi (e clienti con precedenti), il questore chiude un bar di Milano - Il bar in zona Forlanini è stato chiuso nella giornata di lunedì 20 ottobre e dovrà restare chiuso per 15 giorni ... Segnala milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Chiuso Nuovo Lucky Bar