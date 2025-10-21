Chiude lo svincolo sulla Tangenziale Nord | quando
A seguito di alcuni lavori sulla tangenziale Nord, lo svincolo di Bollate, in uscita per chi proviene da Monza, resterà chiuso dalle 21 di giovedì 23 alle 5 di venerdì 24 ottobre.Come ha spiegato Autostrade per l’Italia lo svincolo verrà chiuso per consentire attività di ispezione e manutenzione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
