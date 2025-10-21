Chiude la storica bottega dei libri il titolare | Nulla è eterno ma qualche anno in più l' avrei fatto volentieri

Ravennatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Nulla è eterno ma qualche anno in più l'avrei fatto volentieri. Il 31 dicembre dovrò chiudere la Bottega Bertaccini. Chiarisco subito, nessun problema di salute, di stanchezza, di bilanci in perdita. No. Tutto bene. Il problema è un altro". Questo è l'annuncio sui social di Renzo Bertaccini. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

