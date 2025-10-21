Chiude dopo quasi 50 anni storica erboristeria brianzola

Monzatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’altra attività storica sta per abbassare per l’ultima volta la sua saracinesca in Brianza. Accadrà presumibilmente entro la fine del mese di ottobre per una storica erboristeria, punto di riferimento da quasi mezzo secolo per chi cerca rimedi naturali e consigli in Brianza.Attività storicaEra. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

La Casa del Telecomando chiude dopo 50 anni. Lorenzo e Graziella: «Abbiamo fornito un servizio, oggi i prodotti non sono più di qualità» - Grandi, piccoli, elettrici, elettronici, scatole e scatoloni, su scaffali un po' vecchio stile ... Come scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Chiude Dopo Quasi 50