Chirurgia toracica Asl Taranto protagonista nel panorama nazionale

Tarantini Time Quotidiano La Chirurgia Toracica del SS. Annunziata è stata tra le protagoniste del 39° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Toracica (SICT), tenutosi a Milano agli inizi di ottobre. Nel corso dell’evento, l’équipe tarantina ha presentato i risultati di due studi innovativi: il primo riguarda l’efficacia dell’uso del taping neuromuscolare nella riduzione del dolore post-operatorio; il secondo illustra il trattamento chirurgico mininvasivo delle lesioni neoplastiche subsolide del polmone, grazie all’utilizzo di moderni traccianti di localizzazione. Entrambi gli studi pongono al centro del percorso di cura il paziente, con l’obiettivo di ridurre le difficoltà legate alla malattia e migliorare le condizioni di trattamento e la gestione post-operatoria. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Chirurgia toracica Asl Taranto protagonista nel panorama nazionale

Contenuti che potrebbero interessarti

Tgs. . Presunti casi di malasanità nel reparto di Chirurgia Toracica dell'ospedale Civico di Palermo denunciati dal medico Francesco Paolo Caronia. Dopo le conclusioni della relazione della Commissione per il riesame dei casi clinici che non ha ravvisato 'pro - facebook.com Vai su Facebook

Chirurgia: a Taranto consegnato il robot “da Vinci” per operazioni mininvasive - Annunziata il sistema robotico di nuova generazione, ad oggi la più evoluta ... Da quotidianodipuglia.it

Consegnato all’ospedale di Taranto il robot da Vinci - È progettato per eseguire interventi chirurgici di chirurgia generale e toracica, urologia e ginecologia, cardiochirurgia e chirurgia della mammella e otorinolaringoiatria. quotidianosanita.it scrive

Chirurgia toracica itinerante: dalla Vanvitelli ad Eboli per due interventi mininvasivi - Esportare l'eccellenza di una disciplina chirurgica carente nelle strutture sanitarie della Campania, come la chirurgia toracica, nelle strutture sanitarie delle varie province e consolidare le buone ... Segnala msn.com