Chiharu Shiota Il filo invisibile dell’anima
Rendere visibile ciò che non lo è: la paura e la gioia, il dolore e la memoria. È questa la sfida di Chiharu Shiota, alla quale il MAO di Torino ha dedicato la prima retrospettiva monografica in Italia The Soul Trembles, un percorso che si muove sul confine tra la materia e l’invisibile, dove le emozioni prendono forma in un intreccio di fili tesi nello spazio come se volessero trattenere il respiro. Le sue installazioni – rosse, nere, talvolta bianche – sembrano inseguire una dimensione onirica in cui tutto è unito da un filo sottile: il segno che lega l’umano all’universale, la presenza all’assenza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
