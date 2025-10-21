Chiara Boffini nuova presidente del Gruppo Terziario Donna di Sondrio

Nuovo vertice per il Gruppo Terziario Donna dell’Unione Commercio e Turismo della provincia di Sondrio. Da oggi la presidenza è affidata a Chiara Boffini, imprenditrice sondriese attiva nel settore delle spedizioni e della logistica, titolare dei centri “Mail Boxes Etc” di Sondrio e Colico. Al. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it