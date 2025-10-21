Chiamavo di notte a casa Poggi Garlasco spunta la telefonata shock

Thesocialpost.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emergono nuovi dettagli sul delitto di Garlasco, il caso che da anni scuote l’opinione pubblica italiana. Questi sviluppi rafforzano il secondo filone d’indagine che vede coinvolto Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, fratello della vittima Chiara. Durante l’ultima puntata di Quarta Repubblica, è stata trasmessa un’ intercettazione ambientale che coinvolge i genitori di Sempio e lo stesso Andrea. La conversazione risale al 9 febbraio 2017, poco dopo le 20:00, mentre i tre si trovavano in auto. Stando a quanto ricostruito, la famiglia rientrava probabilmente da un incontro con gli avvocati, fissato per preparare l’interrogatorio previsto per il giorno successivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

chiamavo di notte a casa poggi garlasco spunta la telefonata shock

© Thesocialpost.it - “Chiamavo di notte a casa Poggi”. Garlasco, spunta la telefonata shock

Scopri altri approfondimenti

chiamavo notte casa poggi“Chiamavo di notte a casa Poggi”. Garlasco, spunta la telefonata shock - Emergono nuovi dettagli sul delitto di Garlasco, il caso che da anni scuote l’opinione pubblica italiana. Secondo thesocialpost.it

chiamavo notte casa poggiAndrea Sempio, le intercettazioni prima e dopo l'interrogatorio: «Le chiamate a casa Poggi? Ho prestato il cellulare a Marco» - Andrea Sempio sapeva cosa gli sarebbe stato chiesto dagli investigatori quando, nel 2017, era stato iscritto nel registro degli indagati ... Segnala msn.com

chiamavo notte casa poggiAndrea Sempio, le intercettazioni prima e dopo l'interrogatorio: «Le chiamate a casa Poggi? Ho prestato il cellulare a Marco. Gli investigatori... - Andrea Sempio sapeva cosa gli sarebbe stato chiesto dagli investigatori quando, nel 2017, era stato iscritto nel registro degli indagati per ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Chiamavo Notte Casa Poggi