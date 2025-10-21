Chiamavo di notte a casa Poggi Garlasco spunta la telefonata shock

Emergono nuovi dettagli sul delitto di Garlasco, il caso che da anni scuote l’opinione pubblica italiana. Questi sviluppi rafforzano il secondo filone d’indagine che vede coinvolto Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, fratello della vittima Chiara. Durante l’ultima puntata di Quarta Repubblica, è stata trasmessa un’ intercettazione ambientale che coinvolge i genitori di Sempio e lo stesso Andrea. La conversazione risale al 9 febbraio 2017, poco dopo le 20:00, mentre i tre si trovavano in auto. Stando a quanto ricostruito, la famiglia rientrava probabilmente da un incontro con gli avvocati, fissato per preparare l’interrogatorio previsto per il giorno successivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Chiamavo di notte a casa Poggi”. Garlasco, spunta la telefonata shock

Scopri altri approfondimenti

Mi chiamavo Laura Bigoni Avevo 23 anni, vivevo a Milano con i miei genitori. Di giorno facevo l’estetista, di notte pulivo uffici comunali. Una vita semplice, costruita con fatica. Mi dicevano che ero troppo buona, e forse quella bontà è stata la mia condanna. Am - facebook.com Vai su Facebook

“Chiamavo di notte a casa Poggi”. Garlasco, spunta la telefonata shock - Emergono nuovi dettagli sul delitto di Garlasco, il caso che da anni scuote l’opinione pubblica italiana. Secondo thesocialpost.it

Andrea Sempio, le intercettazioni prima e dopo l'interrogatorio: «Le chiamate a casa Poggi? Ho prestato il cellulare a Marco» - Andrea Sempio sapeva cosa gli sarebbe stato chiesto dagli investigatori quando, nel 2017, era stato iscritto nel registro degli indagati ... Segnala msn.com

Andrea Sempio, le intercettazioni prima e dopo l'interrogatorio: «Le chiamate a casa Poggi? Ho prestato il cellulare a Marco. Gli investigatori... - Andrea Sempio sapeva cosa gli sarebbe stato chiesto dagli investigatori quando, nel 2017, era stato iscritto nel registro degli indagati per ... Come scrive msn.com