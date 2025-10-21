Chiamano Flavio Briatore per la cena e finiscono in periferia a Torino È scontro con l’altro Crazy Pizza | Ma sono qui da 25 anni

Chiamate e prenotazioni, ma clienti che non arrivano e tavoli che restano vuoti. È questo il clima che da settimane accompagna la storica Crazy Pizza di Torino, aperta da 25 anni in zona Pozzo Strada da Paolo Anastasio, dopo l’arrivo della pizzeria omonima di Flavio Briatore in centro città. Il problema, fatto emergere da Torino Cronaca, si è sviluppato in un vero e proprio duello a colpi di telefonate tra i due locali: quello popolare aperto da 25 anni in via Vandalino 56 e quello più chic di via Pietro Micca. «Da settimane sono subissato da chiamate di chi vuole prenotare un tavolo, ma non da me, da Briatore. 🔗 Leggi su Open.online

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Chi sono? Cosa faccio? Molti mi chiamano semplicemente Matteo, altri (e devo dire sempre di più) mi chiamano il "Barbone dei cieli". Perché? Perché cerco di spiegare alle persone come ottenere di più spendendo meno. In parole più semplici, sfruttando la - facebook.com Vai su Facebook

Chiamano Flavio Briatore per la cena e finiscono in periferia a Torino. È scontro con l’altro Crazy Pizza: «Ma sono qui da 25 anni» - E intanto i clienti continuano a finire nel locale sbagliato L'articolo Chiamano Flavio Briatore per la cena e finiscono in periferia a Torino. Riporta msn.com

Crazy Pizza di Briatore arriva a Torino: la pizza di lusso e il prezzo che divide - Flavio Briatore sbarca nella sua regione di origine e porta il Crazy Pizza a Torino: i prezzi folli alimentano la polemica, ma ragionandoci su non sono neanche così alti, almeno non per tutti. Secondo buonissimo.it

Crazy Pizza di Flavio Briatore, quanto costa mangiare: non solo la Margherita Pata Negra a 69 euro, il menù, i prezzi e la ricetta segreta - Forse anche per questo motivo un imprenditore come Flavio Briatore ha pensato di aprire la catena di locali Crazy Pizza. Riporta leggo.it