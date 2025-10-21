Chiamalavita Le nuove storie | presentazione del libro di Federica Sabato

Venerdì 24 Ottobre 2025 alle ore 17.30, la sala conferenze del museo archeologico “S. Castromediano” di Lecce (Via Gallipoli) ospiterà la presentazione ufficiale del nuovo libro della giornalista Federica Sabato: “ChiAmaLaVita. Le nuove storie”, edito da Edizioni Esperidi. Sono previsti i saluti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

