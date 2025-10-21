Chi viene sorpreso a guidare senza patente per due volte in due anni commette un reato la Consulta conferma la norma
Chi viene sorpreso a guidare senza patente per due volte in due anni commette un reato: rischia un processo e, nei casi più gravi, anche il carcere. La Corte costituzionale, con la sentenza n° 154, ha respinto l’eccezione di costituzionalità sollevata da un giudice di Firenze, secondo cui la legge che regola la guida senza patente, per i recidivi, sarebbe stata di fatto troppo severa. La questione sollevata. Il caso oggetto del riguarda una persona accusata di guida senza patente con recidiva, cioè dopo essere già stata fermata una prima volta. Il giudice si era rivolto alla Consulta, sostenendo che punire penalmente chi ripete questo comportamento – mentre chi lo commette una sola volta riceve solo una multa – sarebbe incostituzionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
