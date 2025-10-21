Chi sono i gatti tartarugati e perché sono sempre femmine | caratteristiche e differenze con i gatti calico

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I gatti tartarugati hanno un mantello unico dalle sfumature di nero e arancione che si fondono in maniera irregolare dando proprio l'effetto "tartarugato". Sono quasi sempre femmine per motivi genetici e si distinguono dai calico perché presentano pochissimo bianco nel pelo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

