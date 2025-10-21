Chi sogna la rivoluzione chi il regime
Firenze, 21 ottobre 2025 – A sentire certe dichiarazioni, sembra sempre che siamo sull’orlo di una guerra civile. Per Giorgia Meloni, la sinistra è “più fondamentalista di Hamas ”. Per Elly Schlein, “la democrazia è a rischio, la libertà di parola è a rischio quando l’estrema destra è al governo”. E via così, insultandosi, a colpi di accuse reciproche: quelli sono tagliagole, gli altri sono fascisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
Ogni rivoluzionario è un sognatore e ogni rivoluzione è un' utopia. Il rivoluzionario Bartolo è tracciato dalla penna del grande scrittore argentino in modo memorabile. Nelle sue sconfitte e nella sua unica vittoria: in sogno. #Buongiorno con un libro. #11ottobre - X Vai su X
Ricordando Sofia Corradi, la Mamma dell’Erasmus Da un sogno di libertà accademica è nata una rivoluzione. Quando Sofia Corradi, la “Mamma #Erasmus”, immaginò studenti europei che potessero attraversare i confini per imparare e formarsi, stava di - facebook.com Vai su Facebook