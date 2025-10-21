Chi l’ha visto? a Limbiate | si cerca Nicola scomparso da Garbagnate

Ilnotiziario.net | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi l’ha visto? era questa mattina a Lmbiate per un servizio sulla scomparsa di Nicola Salinetti. C’è grande apprensione per la famiglia di Nicola Salinetti, 39 anni, originario della provincia di Sondrio, scomparso da Garbagnate Milanese lo scorso 21 settembre 2025. Le ricerche dell’uomo, che si trovava in una struttura da circa due mesi, si . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: L8217ha Visto Limbiate Cerca