Chi l’ha visto? a Limbiate | si cerca Nicola scomparso da Garbagnate
Chi l’ha visto? era questa mattina a Lmbiate per un servizio sulla scomparsa di Nicola Salinetti. C’è grande apprensione per la famiglia di Nicola Salinetti, 39 anni, originario della provincia di Sondrio, scomparso da Garbagnate Milanese lo scorso 21 settembre 2025. Le ricerche dell’uomo, che si trovava in una struttura da circa due mesi, si . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
