Chi era Enrico Scomazzon morto in un incidente sulla A21 dopo essere stato tamponato da un tir

Enrico Scomazzon è il 48enne che questa mattina, martedì 21 ottobre, ha perso la vita dopo essere stato tamponato da un tir ed essersi schiantato con un camion sulla A21. L'uomo era originario di Marostica (Vicenza), ma da anni viveva a Mede (Pavia) insieme alla compagna e i due figli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

