Chi è Sanae Takaichi prima ministra del Giappone e prima donna a guidarlo
Ex batterista heavy metal e fedelissima di Shinzo Abe, è lei la lady di ferro che guiderà il Giappone. Ben vista dalle imprese, ha posizioni ultranazionaliste e revisioniste sull'imperialismo nipponico. Dice di ispirarsi a Margareth Thatcher, ma non supporta la parità di genere. 🔗 Leggi su Wired.it
Sanae Takaichi è la nuova premier del Giappone, prima donna a ricoprire questo ruolo dopo la nomina a inizio mese alla guida del Partito Liberal-democratico (Ldp). L’elezione è avvenuta al primo turno di voto, grazie al controllo parlamentare assicurato dal Vai su Facebook
#Giappone - il parlamento elegge Sanae #Takaichi come prima donna primo ministro del paese. @ultimora_pol - X Vai su X
Chi è Sanae Takaichi, la prima premier donna del Giappone - democratico ottiene 237 voti e diventa la prima donna alla guida del governo giapponese ... Lo riporta ilfoglio.it
Sanae Takaichi è la prima premier in Giappone: aiuterà le donne nel suo Paese? - Margareth Tatcher come modello, la 64enne rompe il soffitto di cristallo da conservatrice in un Paese conservatore. Da vanityfair.it
Sanae Takaichi ce l'ha fatta, è la prima donna premier del Giappone - Conservatrice convinta, 64 anni, ha più volte dichiarato di voler essere la “Lady di Ferro” del Paese del Sol Levante. Secondo avvenire.it