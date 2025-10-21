Ex batterista heavy metal e fedelissima di Shinzo Abe, è lei la lady di ferro che guiderà il Giappone. Ben vista dalle imprese, ha posizioni ultranazionaliste e revisioniste sull'imperialismo nipponico. Dice di ispirarsi a Margareth Thatcher, ma non supporta la parità di genere. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Chi è Sanae Takaichi, prima ministra del Giappone e prima donna a guidarlo