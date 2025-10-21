Chi è Sanae Takaichi la prima premier donna eletta in Giappone
Sanae Takaichi, 64 anni, è la prima donna eletta premier in Giappone. È la leader del Partito liberaldemocratico, con diversi incarichi da ministra alle spalle. Negli anni ha sollevato polemiche per le sue posizioni di destra nazionaliste. È stata eletta premier con 237 voti alla Camera bassa grazie al sostegno del Japan Innovation Party, partito populista di destra. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sanae Takaichi è la nuova premier del Giappone, prima donna a ricoprire questo ruolo dopo la nomina a inizio mese alla guida del Partito Liberal-democratico (Ldp). L’elezione è avvenuta al primo turno di voto, grazie al controllo parlamentare assicurato dal Vai su Facebook
#Giappone - il parlamento elegge Sanae #Takaichi come prima donna primo ministro del paese. @ultimora_pol - X Vai su X
Sanae Takaichi ce l'ha fatta, è la prima donna premier del Giappone - Conservatrice convinta, 64 anni, ha più volte dichiarato di voler essere la “Lady di Ferro” del Paese del Sol Levante. Come scrive avvenire.it
Sanae Takaichi è la prima premier in Giappone: aiuterà le donne nel suo Paese? - Margareth Tatcher come modello, la 64enne rompe il soffitto di cristallo da conservatrice in un Paese conservatore. Scrive vanityfair.it
Chi è Sanae Takaichi, la prima donna primo ministro in Giappone? Le idee politiche (forti e controverse) - Per la prima volta nella sua storia, il Giappone ha una prima ministra donna. Secondo money.it