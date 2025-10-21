Chi è Sanae Takaichi la prima premier donna eletta in Giappone

Sanae Takaichi, 64 anni, è la prima donna eletta premier in Giappone. È la leader del Partito liberaldemocratico, con diversi incarichi da ministra alle spalle. Negli anni ha sollevato polemiche per le sue posizioni di destra nazionaliste. È stata eletta premier con 237 voti alla Camera bassa grazie al sostegno del Japan Innovation Party, partito populista di destra. 🔗 Leggi su Fanpage.it