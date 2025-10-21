La Camera bassa della Dieta, il Parlamento giapponese, ha eletto Sanae Takaichi come nuova prima ministra, la prima donna nella storia del paese a guidare un governo. La neopresidente del Partito liberal-democratico (Ldp) ha ottenuto 237 voti, superando nettamente il leader dei democratici costituzionali Yoshihiko Noda, fermo a 149, e chiudendo così la partita al primo turno. La vittoria era attesa dopo l’accordo di coalizione firmato lunedì tra l’Ldp e il Japan Innovation Party (Nippon Ishin no Kai), che le ha garantito la maggioranza necessaria a respingere le sfide dell’opposizione. Nessun esponente di Nippon Ishin dovrebbe però entrare nel nuovo gabinetto, la cui formazione è già in corso. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Chi è Sanae Takaichi, la prima premier donna del Giappone