Chi è Sanae Takaichi la prima premier donna del Giappone
La Camera bassa della Dieta, il Parlamento giapponese, ha eletto Sanae Takaichi come nuova prima ministra, la prima donna nella storia del paese a guidare un governo. La neopresidente del Partito liberal-democratico (Ldp) ha ottenuto 237 voti, superando nettamente il leader dei democratici costituzionali Yoshihiko Noda, fermo a 149, e chiudendo così la partita al primo turno. La vittoria era attesa dopo l’accordo di coalizione firmato lunedì tra l’Ldp e il Japan Innovation Party (Nippon Ishin no Kai), che le ha garantito la maggioranza necessaria a respingere le sfide dell’opposizione. Nessun esponente di Nippon Ishin dovrebbe però entrare nel nuovo gabinetto, la cui formazione è già in corso. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
