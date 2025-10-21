Il Barcellona ha sorpreso tutti con il tecnico che ha schierato in campo dall’inizio contro l’Olympiakos un classe 2008, scopriamo Pedro Fernandez. Il centrocampista blaugrana è un calciatore molto giovane e con un grande talento, l’ultimo prodotto della cantera del Barca e che viene mandato dentro. (ANSA) tvplay.it Dovremmo imparare da loro, questo è evidente. Dovremmo puntare più sui giovani e anche in partite importante. Il Barca non era partito benissimo in Champions League, per i suoi standard visto che in due partite aveva fatto tre punti. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Chi è Pedro Fernandez? Il Barcellona ha messo in campo un classe 2008