Chi è Pedro Fernandez? Il Barcellona ha messo in campo un classe 2008
Il Barcellona ha sorpreso tutti con il tecnico che ha schierato in campo dall’inizio contro l’Olympiakos un classe 2008, scopriamo Pedro Fernandez. Il centrocampista blaugrana è un calciatore molto giovane e con un grande talento, l’ultimo prodotto della cantera del Barca e che viene mandato dentro. (ANSA) tvplay.it Dovremmo imparare da loro, questo è evidente. Dovremmo puntare più sui giovani e anche in partite importante. Il Barca non era partito benissimo in Champions League, per i suoi standard visto che in due partite aveva fatto tre punti. 🔗 Leggi su Tvplay.it
