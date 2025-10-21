Chi è Pedro Fernandez? Il Barcellona ha messo in campo un classe 2008

Tvplay.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Barcellona ha sorpreso tutti con il tecnico che ha schierato in campo dall’inizio contro l’Olympiakos un classe 2008, scopriamo Pedro Fernandez. Il centrocampista blaugrana è un calciatore molto giovane e con un grande talento, l’ultimo prodotto della cantera del Barca e che viene mandato dentro. (ANSA) tvplay.it Dovremmo imparare da loro, questo è evidente. Dovremmo puntare più sui giovani e anche in partite importante. Il Barca non era partito benissimo in Champions League, per i suoi standard visto che in due partite aveva fatto tre punti. 🔗 Leggi su Tvplay.it

chi 232 pedro fernandez il barcellona ha messo in campo un classe 2008

© Tvplay.it - Chi è Pedro Fernandez? Il Barcellona ha messo in campo un classe 2008

News recenti che potrebbero piacerti

232 pedro fernandez barcellonaDro Fernadez, chi &#232; il 2008 del Barcellona titolare in Champions League - Nella gara di Champions League di oggi, alle 18:45, contro l'Olympiacos esordirà un classe 2008, Dro Fernandez. Scrive msn.com

Dalle lacrime del primo allenamento, all’esordio con il Barcellona: chi &#232; Dro Fernandez - Dal paragone con Paulino Alcántara all'esordio in Liga con il Barcellona, chi è "Dro" Fernandez, il nuovo talento blaugrana ... Riporta gianlucadimarzio.com

Chi &#232; Dro Fernandez, l'ultimo gioiello della Masia che ha esordito da titolare con il Barcellona - E' uno dei talenti più considerati a livello mondiale e ora ha fatto il suo esordio da titolare tra i grandi: alla scoperta di Dro Fernandez. Segnala calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: 232 Pedro Fernandez Barcellona