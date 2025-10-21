Chi è Mirco Levati il nuovo amore di Sophie Codegoni

Mirco Levati è il nuovo amore di Sophie Codegoni. Dopo la fine della relazione con Alessandro Basciano e la terribile vicenda legata allo stalking e alle violenze, l’ex protagonista di Uomini e Donne sarebbe riuscita a ritrovare il sorriso. Chi è Mirco Levati. Manager e consulente di comunicazione, Mirco Levati è nato a Parma nel 1985. Nel corso degli anni ha costruito una solida carriera nel mondo del marketing sportivo, mentre nel 2010 ha ottenuto un incarico presso la Locarno Rugby come responsabile delle relazioni esterne. Ha poi lavorato per il Parma Calcio, assumendo il ruolo di responsabile delle attività di comunicazione e dirigente. 🔗 Leggi su Dilei.it

