Chi è Mirco Levati il nuovo amore di Sophie Codegoni
Mirco Levati è il nuovo amore di Sophie Codegoni. Dopo la fine della relazione con Alessandro Basciano e la terribile vicenda legata allo stalking e alle violenze, l’ex protagonista di Uomini e Donne sarebbe riuscita a ritrovare il sorriso. Chi è Mirco Levati. Manager e consulente di comunicazione, Mirco Levati è nato a Parma nel 1985. Nel corso degli anni ha costruito una solida carriera nel mondo del marketing sportivo, mentre nel 2010 ha ottenuto un incarico presso la Locarno Rugby come responsabile delle relazioni esterne. Ha poi lavorato per il Parma Calcio, assumendo il ruolo di responsabile delle attività di comunicazione e dirigente. 🔗 Leggi su Dilei.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Fischi all'inno israeliano si sono levati dagli spalti dello stadio di Udine, prima del fischio di inizio di Italia-Israele, partita di qualificazione al Mondiale - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Mirco Levati, tutto sul presunto flirt di Sophie Codegoni - Mirco Levati, manager parmigiano ed ex volto del Parma Calcio. Da donnaglamour.it
Sophie Codegoni ritrova l’amore: chi è la nuova fiamma dell’influencer - Sophie Codegoni volta pagina, l'influencer ha un nuovo compagno. donnaglamour.it scrive
Sophie Codegoni ha un nuovo compagno (segreto), dopo Basciano. Chi è - Tutti i dettagli sull'indiscrezione che riguarda la vita sentimentale della modella, ex Uomini e Donne ed ex GF ... Segnala today.it