Chi è la fidanzata di Carlo Amleto Giulia Vecchio

21 ott 2025

Carlo Amleto  è fidanzato con Giulia Vecchio, i due si sono conosciuti nel gruppo “Contenuti zero” e all’inizio non era nato nessun rapporto speciale: come raccontato infatti da Giulia, che come il compagno fa l’attrice, non erano neppure grandi amici. Poi, un giorno, tutto è cambiato. “Dopo un paio di anni, nel periodo del  Covid, quando si lavorava davvero poco, qualcuno ci ha suggerito di suonare ai matrimoni, perché io cantavo e lui suonava (ride). Allora abbiamo iniziato a incontrarci con questa idea, e da lì è nato tutto” ha rivelato a “Sorrisi”  Giulia Vecchio. I due si sono così innamorati e hanno cominciato a far coppia anche nella vita e non solamente sul lavoro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

