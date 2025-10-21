Chi è Kemal Alagol il presunto nuovo amore di Belen Rodriguez

Un bacio e nuove indiscrezioni su un amore nato da poco: si chiama Kemal Alagol il nuovo presunto amore di Belen Rodriguez. La showgirl argentina infatti è stata paparazzata insieme a Kemal, fra baci e tenerezze. Ch è Kemal Alagol. Ma chi è il nuovo amore di Belen Rodriguez? Kemal Alagol, come svela il settimanale Chi, che ha paparazzato la showgirl argentina con l’uomo, è un chirurgo che vive fra Milano e Roma, molto conosciuto nel jet set. I suoi clienti sono personaggi famosi, manager e nobili. Classe 1990, è nato in Turchia e si è laureato presso l’Università Vita Salute di Milano. Dal 2020 è iscritto all’Albo provinciale dei Medici Chirurghi di Milano con la laurea in Medicina e Chirurgia. 🔗 Leggi su Dilei.it

