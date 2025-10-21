Chi è Giulia Perotti la stellina in finale ai Mondiali di ginnastica artistica | dove può spingersi al corpo libero?

Giulia Perotti si è qualificata alla finale al corpo libero dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica con il settimo punteggio di giornata (13.266). Nata il 29 agosto 2009 a Vercelli, la piemontese ha spento le sedici candeline un paio di mesi fa. Ha mosso i suoi primi passi ginnici a cinque anni con la Libertas Vercelli e ha proseguito la propria carriera agonistica con i colori del club trascinato alla conquista dell’ultimo scudetto, sempre sotto la guida di Federica Gatti (apprezzata tecnica che in passato guidò Enus Mariani verso il titolo continentale sul giro completo tra le under 16) ed Enrico Pozzo (veterano della Nazionale, con presenza alle Olimpiadi). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Chi è Giulia Perotti, la stellina in finale ai Mondiali di ginnastica artistica: dove può spingersi al corpo libero?

