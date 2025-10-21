Chi è Fuscaldo il portiere convocato da Tudor per Real Madrid Juve | la sua carriera e tutto quello che c’è da sapere
Chi è Fuscaldo, il portiere convocato da Tudor per Real Madrid Juve: tutti i dettagli sul terzo estremo difensore. Un’emergenza che si trasforma in un sogno. La Juventus si prepara alla trasferta di Champions League contro il Real Madrid con una defezione dell’ultimo minuto anche tra i portieri. L’infortunio di Carlo Pinsoglio (out insieme a Bremer, Cabal e Milik) ha costretto Igor Tudor a pescare d’urgenza dal settore giovanile. Il tecnico ha così aggregato alla prima squadra Matteo Fuscaldo, portiere classe 2005 della Juventus Next Gen. Per il giovane ragazzo, si tratta della prima, grande convocazione in Champions League, un’emozione indimenticabile che lo porterà a sedersi sulla panchina del Santiago Bernabéu. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Simone #Scaglia si è allenato oggi con la prima squadra della #Juve dopo l'infortunio di Pinsoglio. Da capire se sarà lui o Fuscaldo a prendere il posto di terzo portiere
