Chi è Fuscaldo il portiere convocato da Tudor per Real Madrid Juve | la sua carriera e tutto quello che c’è da sapere

Juventusnews24.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi è Fuscaldo, il portiere convocato da Tudor per Real Madrid Juve: tutti i dettagli sul terzo estremo difensore. Un’emergenza che si trasforma in un sogno. La Juventus si prepara alla trasferta di Champions League contro il Real Madrid con una defezione dell’ultimo minuto anche tra i portieri. L’infortunio di Carlo Pinsoglio (out insieme a Bremer, Cabal e Milik) ha costretto Igor Tudor a pescare d’urgenza dal settore giovanile. Il tecnico ha così aggregato alla prima squadra Matteo Fuscaldo, portiere classe 2005 della Juventus Next Gen. Per il giovane ragazzo, si tratta della prima, grande convocazione in Champions League, un’emozione indimenticabile che lo porterà a sedersi sulla panchina del Santiago Bernabéu. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

chi 232 fuscaldo il portiere convocato da tudor per real madrid juve la sua carriera e tutto quello che c8217232 da sapere

© Juventusnews24.com - Chi è Fuscaldo, il portiere convocato da Tudor per Real Madrid Juve: la sua carriera e tutto quello che c’è da sapere

Contenuti che potrebbero interessarti

232 fuscaldo portiere convocatoChi &#232; Matteo Fuscaldo, il portiere convocato da Tudor per Real Madrid-Juventus - Matteo Fuscaldo è un portiere italiano, classe 2005, di proprietà della Juventus e attualmente impegnato in Serie C con la maglia della Next Gen allenata dal tecnico Brambilla. ilbianconero.com scrive

Cerca Video su questo argomento: 232 Fuscaldo Portiere Convocato