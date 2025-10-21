Chi è Eddie Brock il cantante famoso sui social con Lei è bellissima ma non è te

Chi frequenta i social (TikTok soprattutto) si sarà sicuramente imbattuto in qualche video con una meravigliosa canzone in sottofondo che dice: “Lei è bellissima ma non è te, sì è bellissima non è te”. Ecco, il vero titolo del brano è “Non è mica te” e conta attualmente oltre 6 milioni di streams. 🔗 Leggi su Today.it