Chi è Eddie Brock il cantante famoso sui social con Lei è bellissima ma non è te
Chi frequenta i social (TikTok soprattutto) si sarà sicuramente imbattuto in qualche video con una meravigliosa canzone in sottofondo che dice: “Lei è bellissima ma non è te, sì è bellissima non è te”. Ecco, il vero titolo del brano è “Non è mica te” e conta attualmente oltre 6 milioni di streams. 🔗 Leggi su Today.it
Eddie Brock · Non è mica te. A volte ricostruire se stessi significa distruggersi del tutto, distruggere l'idea che avevi, ciò che credevi di volere, la vita che hai cercato in tutti i modi di tenere insieme. Fa male, molto male. Ricominciare da cap
Stasera sono in concerto a Napoli alla Casa della Musica. Ospiti AKA7, Lucariello, LDA & Eddie Brock.