Chi è Eddie Brock il cantante famoso sui social con Lei è bellissima ma non è te

Today.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi frequenta i social (TikTok soprattutto) si sarà sicuramente imbattuto in qualche video con una meravigliosa canzone in sottofondo che dice: “Lei è bellissima ma non è te, sì è bellissima non è te”. Ecco, il vero titolo del brano è “Non è mica te” e conta attualmente oltre 6 milioni di streams. 🔗 Leggi su Today.it

