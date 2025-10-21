Chi è Antonia Salzano la mamma di Carlo Acutis e chi è il marito borghese

Antonia Salzano Actis, già apparsa in diversi programmi televisivi tra i quali anche  Verissimo  di Silvia Toffanin, è nata a Centola in Campania nel 1966 e negli anni ha vissuto a Roma, Londra, Milano e Assisi, luogo dove dal 2019 si trova anche la salma del figlio Carlo Acutis. Sposata nel 1990 con  Andrea Acutis, un alto esponente della borghesia torinese e impiegato come finanziere aziendale presso la banca d’affari Lazard Brothers, Antonia Salzano ha avuto tre figli:  Carlo,  Michele  e  Francesca. Il marito di Antonia Salzano è  Andrea Acutis. Classe 1964, proviene da una famiglia dell’alta borghesia torinese e ha assunto un ruolo nella dirigenza di Vittoria Assicurazioni (di cui è diventato presidente nel 2016). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

