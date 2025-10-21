Chi è Antonia Salzano la mamma di Carlo Acutis e chi è il marito borghese

Antonia Salzano Actis, già apparsa in diversi programmi televisivi tra i quali anche Verissimo di Silvia Toffanin, è nata a Centola in Campania nel 1966 e negli anni ha vissuto a Roma, Londra, Milano e Assisi, luogo dove dal 2019 si trova anche la salma del figlio Carlo Acutis. Sposata nel 1990 con Andrea Acutis, un alto esponente della borghesia torinese e impiegato come finanziere aziendale presso la banca d'affari Lazard Brothers, Antonia Salzano ha avuto tre figli: Carlo, Michele e Francesca. Il marito di Antonia Salzano è Andrea Acutis. Classe 1964, proviene da una famiglia dell'alta borghesia torinese e ha assunto un ruolo nella dirigenza di Vittoria Assicurazioni (di cui è diventato presidente nel 2016).

Caspita, ben quattro libri sul Beato Carlo Acutis, il giorno della Beatificazione in Roma, un esempio per la nuova generazione. Ps. Antonia Salzano Acutis e' la madre del Beato. Vai su Facebook

