Chen TrendMicro | L'IA è una minaccia vera Una donna premier in Giappone? Merito dell'istruzione

Repubblica.it | 21 ott 2025

Intervista all’amministratore delegato di TrendMicro, a Roma per Cybertech Europe: “Il crollo di AWS? Internet è una infrastruttura solida. Il quantum computing è una promessa, ma non stravolgerà la cybersecurity”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

